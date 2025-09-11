CUAUHTÉMOC: ¿Qué Artistas Estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y donde ver EN VIVO

El 15 de septiembre no puede ser un evento que pase desapercibido pues es la celebración de la Independencia de México. Es por eso que varias alcaldías celebran a su manera, y en esta ocasión, la alcaldía Cuauhtémoc se puso muy mexicana, así que te decimos qué artistas participarán en esta fecha.

¿Qué artistas se presentarán en la alcaldía Cuauhtémoc el 15 de septiembre?

Sin duda alguna, cuando escuchamos que el 15 de septiembre se acerca, sabemos que comienza la época de celebraciones en México, pues las festividades no paran desde ese momento. Y claramente la alcaldía Cuauhtémoc no falla, así que para dar el grito de Independencia este 2025 se presentarán:

Julio Preciado

Sonido Condor

Esta noche mexicana estará llena de tradición y mucho baile, por lo que no te puedes perder el magno evento en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina, colonia Buenavista.

Alcaldía Cuauhtémoc 15 de septiembre Ampliar

¿Qué otras actividades habrá este 15 de septiembre en la Cuauhtémoc?

Además de que el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc es una de las fiestas que sí o sí debes vivir, las autoridades correspondientes han preparado un evento que ofrecerá no solamente un deleite al oído, sino también en otros ámbitos.

Entre otras de las actividades que tendrá la alcaldía se encuentran:

Comida tradicional mexicana

Juegos pirotécnicos

Decoración patriótica

Así que ya lo sabes, en punto de las 5PM comenzará el concierto, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de los canales oficiales para saber más detalles al respecto.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en la misma alcaldía pero en el Zócalo de la CDMX, se presentará la Arrolladora Banda el Limón a partir de las 8PM. Este evento se podrá ver por televisión abierta y en los canales oficiales en Youtube.

Zócalo CDMX 15 de septiembre Ampliar

¿Cuáles son las calles cerradas y cómo llegar a ambos festejos?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, la estación del metro de la línea 2 Zócalo/Tenochtitlán estará cerrada hasta nuevo aviso, aunque tampoco se detalló desde cuándo. En cuanto al metrobús, también sufrirá modificaciones como:

Estaciones de la línea 4 Ruta Sur: De Buenavista a San Lázaro, el 15 de septiembre no brindará servicio desde las 17:00 hrs

Estaciones de la línea 6: La Villa, G.A.M, Hospital Infantil La Villa y De Los Misterios a partir de las 14:00 hrs estarán cerradas

Estaciones de la línea 7: Gustavo A. Madero, De Los Misterios y Hospital Infantil La Villa, a partir de las 14:00 hrs estarán cerradas

Las calles cerradas por el festejo del 15 de septiembre por el evento del Zócalo CDMX serán:

Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza

Tacuba y Monte Piedad

Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza

5 de Mayo y Palma

Se recomiendan rutas alternas como:

Eje 1 Norte

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Av. Insurgentes

Av. Chapultepec

Por el evento que se hará en la alcaldía Cuauhtémoc, no se sabe qué calles estarán cerradas, por lo que la información sigue en desarrollo.

