Alessandra Rojo propone castigar con más cárcel el robo de autopartes en CDMX

En 2024 se registraron más de 11 mil denuncias por robo de autopartes en la Ciudad de México

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa respaldada por el PAN y el PRI para que el robo de autopartes, en caso de reincidencia, sea considerado delito grave y se dupliquen las penas contra quienes lo cometan.

La propuesta también contempla la creación de una unidad especializada en la Fiscalía de Robo de Vehículos para atender de manera directa este crimen que afecta a miles de capitalinos.

“Lo más grave es que los detenidos salen libres en menos de 48 horas. Hoy en la Ciudad de México un ladrón puede robar dos, tres, cuatro, cinco veces y seguir libre, y esto se tiene que acabar. El robo de autopartes no es un delito menor, implica violencia, afecta a la economía familiar y alimenta un mercado negro millonario”. — Alessandra Rojo de la Vega

¿Qué propone la iniciativa contra el robo de autopartes?

La funcionaria explicó que su propuesta busca tipificar el robo de autopartes como delito autónomo, aumentar las penas en un 50% y considerarlo grave en casos de reincidencia, lo que implicaría prisión preventiva justificada para quienes reincidan.

De acuerdo con sus datos, las colonias con más denuncias en Cuauhtémoc son Roma, Hipódromo-Condesa, Asturias y Tlatelolco, mientras que los puntos de venta se concentran en Buenos Aires, Doctores y Peralvillo.

Se han realizado operativos contra la venta de autopartes robadas Ampliar

¿Qué tan grave es la situación en CDMX?

En 2024 se registraron más de 11 mil denuncias por robo de autopartes en la Ciudad de México, un incremento del 25% respecto al año anterior. Sin embargo, Rojo de la Vega advirtió que esa cifra apenas refleja el 7% de los casos, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia.

“Lo más grave es que menos del 5% de ese 7% llega a una condena. Más allá de colores partidistas queremos ayudar a millones de ciudadanos y cerrarle las puertas a las mafias que operan en la ciudad”. — Alessandra Rojo de la Vega

Foto de archivo Ampliar

