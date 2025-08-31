Marcha “La Resistencia”: Ciudadanos acusan la caída del Poder Judicial en México

El movimiento de "La Resistencia", integrado por ciudadanos, exigen el respeto a los derechos y a las libertades ciudadanas.

Cientos de personas se dieron cita en la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, para participar en la marcha “La Resistencia”, encabezada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Al grito de “resistencia” y portando la bandera mexicana, los manifestantes caminaron hasta el Parque México, en la colonia Condesa.

¿QUÉ ES “LA RESISTENCIA”?

“La Resistencia” es un movimiento integrado principalmente por ciudadanos, quienes exigen el respeto a los derechos y a las libertades, además de visibilizar la importancia de prevenir excesos en el ejercicio del poder público.

Durante el mitin, se advirtió que México enfrenta el debilitamiento de su último pilar institucional: el Poder Judicial.

Los asistentes aseguraron que el PJ “ha pasado a manos de mandaderos”.

Los organizadores señalaron que “La Resistencia” no solo representa una protesta, sino también un espacio de diálogo ciudadano para proteger los derechos fundamentales y fortalecer la democracia en la Ciudad de México.

¿QUÉ BUSCA EL MOVIMIENTO DE “LA RESISTENCIA”?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, convocó a la población a mantener una vigilancia activa sobre las autoridades para evitar que se vulneren los principios democráticos.

Ampliar

Con esta iniciativa, el movimiento busca convertirse en una plataforma de propuestas e inquietudes en torno a la defensa de los derechos y las libertades en la capital.

Sigue las noticias de CDMX en Google N