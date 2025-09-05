Segundo Simulacro Nacional 2025: Día, hora y mensaje de la primera alerta masiva por celular
Así llegará a los teléfonos de los mexicanos la primera alerta masiva por el Segundo Simulacro Nacional 2025
El Segundo Simulacro Nacional 2025 está a la vuelta de la esquina y por ello te traemos todos los detalles para que estés preparado para que no pases un susto al escuchar la alerta masiva que se enviará por primera vez a tu teléfono celular.
¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional 2025?
La Coordinación Nacional de Protección Civil encabezará este simulacro que se llevará a cabo en punto del mediodía (12:00 horas) del 19 de septiembre, para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, para promover la cultura de la prevención.
En ella participarán los 32 estados del país, con una hipótesis de sismo de 8.1 de magnitud, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Considerando la distancia desde ese punto, se estima a Michoacán, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México como las entidades hipotéticamente más afectadas.
¿Cómo llegará el mensaje de la primera alerta telefónica masiva del Simulacro Nacional 2025?
Por primera vez se pondrá a prueba el sistema de alertas que llegará a 80 millones de celulares de México para que los mexicanos nos familiaricemos con el mensaje y el sonido que emite esta nueva vía para informar de la proximidad de un sismo.
- La alerta será vía SMS, por lo que no requieres datos.
- El mensaje dirá: “ESTO ES UN SIMULACRO -Este es el mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO”.
- El mensaje se acompañará de un sonido específico y una vibración.
¿Sonará la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2025?
Así es, la alerta sísmica sonará en los estados con más riesgo de sismos o temblores con el sonido que ya conocemos a través de los altavoces instalados en:
Te puede interesar:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Michoacán
- Morelos
- Puebla
Así que recuerda estar muy pendiente de tu celular el próximo 19 de septiembre, al que te llegará un mensaje de alerta por el Segundo Simulacro Nacional 2025, y toma en serio este ejercicio que puede salvar vidas en caso de un sismo como los ocurridos en 1985 y 2017.