Prohíbe UE sustancias en barnices de uñas por ser cancerígenas y tóxicas para la reproducción

Esta semana entró en vigor la prohibición de dos sustancias que se usaban en la fabricación de productos cosméticos y que resultan dañinas para la salud. Se trata del óxido de difenilfosfina y la dimetil-p-toluidina, dos compuestos muy utilizados para elaborar esmaltes y geles de uñas, que han sido prohibidos y clasificados por la Unión Europea como cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR).

¿Para qué servían estas sustancias?

Ambas se usaban para solidificar, adherir y endurecer el barniz de uñas. De acuerdo con la agencia EFE, son derivados del petróleo que actúan como fotoiniciador, permitiendo que el gel se endurezca cuando recibe luz ultravioleta, así como servir como un aditivo condicionante, es decir, que mejora la adhesión y dureza del esmalte.

Aunque parecían inofensivos y han estado presentes en la industria durante muchos años, varios estudios confirmaron que su exposición prolongada afecta la salud, tanto en trabajadoras de salones de belleza como en usuarias frecuentes. Expertos señalan que son disruptores endocrinos, lo que significa que, una vez dentro del organismo, alteran el sistema hormonal con consecuencias en la fertilidad y la reproducción.

Una medida radical e inmediata

Ante esto, no se puede esperar a que los productos se terminen ni a que se agoten las existencias. Al contrario, se trata de una retirada total y drástica donde todos los esmaltes y geles que contengan estas sustancias deben desaparecer de inmediato de los establecimientos de manicura y belleza en Europa.

