Suman 15 muertos y 18 heridos al descarrilar el funicular de Lisboa

Bomberos y rescatistas trabajan en la zona donde se descarriló el funicular Gloria, uno de los atractivos turísticos de Lisboa, en Portugal. / Anadolu

El icónico funicular Gloria de Lisboa se descarriló este martes 3 de septiembre y se estrelló contra un edificio cuando transportaba a decenas de turistas en la capital de Portugal, donde se decretó un día de luto nacional por la tragedia.

Hasta el momento, se reportan 15 personas fallecidas y 18 heridas por el incidente donde aún laboran los servicios de emergencia para rescatar a personas atrapadas.

¿Cómo fue el accidente del funicular Gloria de Lisboa?

El funicular Gloria conecta la Plaza Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, subiendo sobre una colina empinada.

De acuerdo con testigos, este transporte que tiene gran afluencia de turistas y capacidad para 42 personas, descendió sin frenos por la superficie inclinada y se estrelló de lleno contra un edificio, quedando completamente destrozado.

Por ahora, el gobierno no ha confirmado la nacionalidad de las víctimas pero ya prometió una investigación exhaustiva para conocer las razones del incidente.

Funicular descarrilado sí tuvo mantenimiento: empresa

La empresa Carris, que esta a cargo del funicular, aseguró que se llevaron a cabo todos los protocolos de mantenimiento, siendo la última inspección en 2024.

De acuerdo con la empresa, el mantenimiento del funicular se lleva a cabo cada 4 años, y “se cumplieron escrupulosamente los programas de mantenimiento mensual, semanal y la inspección diaria”. del funicular que se descarriló en Lisboa, con un saldo de 15 personas muertas y 18 heridos.

Síguenos en Google News y encuentra más información





((En desarrollo...))