Ricardo Sánchez Pérez del Pozo asume la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo al frente de la Fiscalía Derechos Humanos, tras la salida de Sara Irene Herrerías, quien el 1 de septiembre tomó protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Quién es Ricardo Sánchez Pérez del Pozo?

Sánchez Pérez del Pozo tiene una amplia trayectoria:

Se desempeñó durante ocho años como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) , donde encabezó investigaciones sobre asesinatos y agresiones contra periodistas .

, donde encabezó investigaciones sobre asesinatos y agresiones contra . Además, ocupó cargos como director general de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos en la extinta PGR.

en la extinta PGR. Fue también director general adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, y asesor en temas de medios de comunicación dentro de la misma dependencia.

¿Qué busca la FGR con este nombramiento?

Con su nombramiento, la FGR busca fortalecer la atención a violaciones de derechos humanos y garantizar continuidad en la investigación de delitos de alto impacto.

