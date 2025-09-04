;

  • 04 SEP 2025, Actualizado 23:58

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo asume la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR

La FGR nombró a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo al frente de la Fiscalía Derechos Humanos, tras la salida de Sara Irene Herrerías, quien asumió como ministra de la SCJN.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo / Luis_Mejia

Víctor Sandoval Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo al frente de la Fiscalía Derechos Humanos, tras la salida de Sara Irene Herrerías, quien el 1 de septiembre tomó protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fue fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

¿Quién es Ricardo Sánchez Pérez del Pozo?

Sánchez Pérez del Pozo tiene una amplia trayectoria:

Te podría interesar

  • Se desempeñó durante ocho años como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), donde encabezó investigaciones sobre asesinatos y agresiones contra periodistas.
  • Además, ocupó cargos como director general de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos en la extinta PGR.
  • Fue también director general adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, y asesor en temas de medios de comunicación dentro de la misma dependencia.

¿Qué busca la FGR con este nombramiento?

Con su nombramiento, la FGR busca fortalecer la atención a violaciones de derechos humanos y garantizar continuidad en la investigación de delitos de alto impacto.

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad