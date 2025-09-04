Sesiones de la SCJN serán públicas de lunes a jueves en distintas sedes

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá sesiones públicas

Los ministros, que integran el pleno de la nueva nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionarán de lunes a jueves de cada semana de manera pública, con la posibilidad de hacerlo en sedes distintas a la principal, ubicada en la Ciudad de México.

#NoticiasPJF | El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz @HugoAguilarOrti anunció el tercer periodo del #SemanarioJudicial, así como el inicio de su Décimo segunda época.https://t.co/4dKAOOJ9tG pic.twitter.com/lg76qUlcWw — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) September 4, 2025

¿Qué asuntos atenderán las sesiones SCJN?

Los lunes y martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz se ocupara de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad, incidentes de inejecución de sentencia, contradicción de tesis, recursos de revisión en materia de seguridad nacional y asuntos relacionados con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto, los miércoles los nueve ministros abordarán asuntos vinculados con las materias penal y civil, y los jueves atenderán los relacionados con las materias administrativa y laboral, según el reglamento de sesiones publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

#4deSeptiembre2025 Acuerdo General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia.@SCJN

👉 https://t.co/3tqIvGuuPn — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) September 4, 2025

¿Cómo se regularán las sesiones públicas y privadas?

La nueva Corte mantendrá sesiones privadas, como la anterior, pero según el reglamento serán de manera excepcional cuando los ministros así lo determinen para abordar alguno de los temas previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Según el reglamento, las sesiones públicas deberán permitir la entrada a las personas que deseen asistir, considerando la capacidad del salón de pleno.

FOTO: NUEVA SCJN Ampliar

Además se establece que las ministras y ministros deberán acudir a todas las sesiones en forma presencial.

“En casos excepcionales, cuando exista causa justificada que les impida acudir físicamente, previo aviso a la Presidencia, podrán hacerlo a través de los medios electrónicos”. —

Asimismo, señala que en el curso de las intervenciones, los ministros no podrán interrumpir a su homólogo que esté en uso de la palabra.

Al principio de cada sesión pública habrá un segmento para abordar las solicitudes de facultad de atracción y de reasunción de competencia de parte legitimada, de las materias correspondientes, según el reglamento que entrará en vigor este viernes.

