Estudios de laboratorio gratis: Llega el programa ‘Laboratorio en tu clínica’ y podrás realizarte estudios sin costo alguno en Centros de Salud

Estudios de laboratorio gratis serán una realidad en distintos estados, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado la incorporación de varios estados al programa ‘Laboratorio en tu clínica’. Te contamos de qué va este programa y todos los detalles que debes saber.

¿Cómo es el programa ‘Laboratorio en tu clínica’?

Ayer 1 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su informe de gobierno, en donde destacó que varios estados se unirán al programa ‘Laboratorio en tu clínica’, el cual, menciona que se podrán realizar estudios de laboratorio en los centros de salud cercanos a los domicilios de los derechohabientes sin costo alguno. Los estados que se incorporan a este programa son:

CDMX

Tlaxcala

Colima

Quintana Roo

Baja California Sur

Con este programa, la población podrá realizarse estudios de laboratorio gratis y recibir los resultados por medio de sus celulares. Éste se realizó con el fin de evitar la saturación en hospitales y largas horas de espera para obtener los resultados.

Iniciamos el programa Laboratorio en tu Clínica, con el que garantizamos estudios de laboratorio más rápidos y mejores diagnósticos clínicos en los centros de salud del @IMSS_Bienestar. 🧪🧫 🏥



¿Qué estudios de laboratorio gratis se podrán realizar en los Centros de Salud?

De acuerdo con la mandataria y autoridades correspondientes, algunos de los estudios de laboratorio gratis que podrán realizarse son:

Estudios de orina

Estudios de sangre

Aún falta que sean un poco más específicos en cuanto a un listado más largo, pero por el momento, solo se mencionaron como ‘otros más’, por ende, habrá que seguir de cerca la información que continúa en desarrollo.

Así que busca tu centro de salud más cercano porque desde el 1 de septiembre, se realizarán estas nuevas prácticas.

