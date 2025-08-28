Paso a paso para consultar la línea de apoyo para saber dónde están los módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX

El sarampión, de acuerdo a la World Health Organization, es una enfermedad sumamente contagiosa y grave. Se dice que es uno de los brotes que ha costado más trabajo erradicar, por lo que autoridades gubernamentales de la CDMX, han lanzado una línea de apoyo para ubicar los módulos más cercanos para aplicarse la vacuna contra el sarampión, te decimos cómo funciona paso a paso.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, informó que el abasto de vacunas contra el sarampión está completamente garantizado, por lo que si eres de los que aún no ha vacunado a los más peques o tú no la tienes, puedes acudir a cualquier módulo para solicitarla.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. 🩺



Si tú o alguien de tu familia aún no ha recibido la vacuna, acude al centro de salud más cercano para solicitarla. 💉🏥



La vacunación es segura, gratuita y eficaz. 💉… pic.twitter.com/qlm5CBYsMD — SALUD México (@SSalud_mx) August 8, 2025

El Sarampión puede ser una enfermedad bastante grave y hasta mortal. Aunque tiene un mayor contagio en niños y niñas, los adultos también podrían pasarlo muy mal, y es que antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se encuentran:

Fiebre alta

Tos

Rinorrea

Erupción cutánea en todo el cuerpo

Por ello, es importante saber si solo es una gripa o realmente son síntomas del sarampión, para que puedas acudir de inmediato al médico y descartar dicha enfermedad.

¿Cómo llamar para ubicar el módulo de vacunación contra el sarampión?

Para poder saber dónde se encuentran los módulos, es importante saber que la línea que ha puesto a disposición del público es muy sencilla de contactar. Simplemente tienes que seguir estos pasos:

Marca al 079

Marca el #

Una vez que te contesten, recibirás atención de forma personalizada, por lo que se recomienda preguntar todo con mucha seriedad e interés. Recuerda que la vacuna es completamente gratuita, segura y está disponible en todas lasa unidades del sector salud.

