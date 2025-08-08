¿Qué tan peligrosa es la variante “Frankenstein” del COVID? Estos son los síntomas del XFG / Yuichiro Chino

Desde junio de 2025, la Organización Mundial de la Salud ha puesto bajo vigilancia la variante XFG del COVID-19, apodada “Frankenstein” por la combinación de dos sublinajes de ómicron. Y es que, en las últimas semanas, su presencia se ha extendido por distintas partes del mundo, lo que ha ocasionado que autoridades pongan el ojo sobre el asunto.

¿Qué tan peligrosa es la XFG?

De acuerdo con la OMS, “el riesgo adicional para la salud pública que plantea la XFG se considera bajo a nivel mundial”. Sin embargo, también señala que, de mantener su eficacia, las vacunas contra COVID-19 podrían hacerle frente a esta variante.

Aunque en países del Sudeste Asiático se ha registrado un incremento de casos y hospitalizaciones, hasta ahora no hay pruebas de que provoque cuadros más severos o aumente la mortalidad respecto a otras variantes que ya existen.

TE PUEDE INTERESAR: Putin y Trump se reunirán la próxima semana, señala el Kremlin

¿Qué tan peligrosa es la variante “Frankenstein” del COVID? Estos son los síntomas del XFG Ampliar

¿Hasta dónde ha llegado la variante “Frankenstein” del COVID?

Hasta el 22 de junio de 2025, la XFG había sido detectada en 38 países, con un incremento de su prevalencia del 7% al 22% en pocas semanas, principalmente en Europa, Asia y América, según el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de Argentina.

El documento, publicado el pasado 4 de agosto, reportó casos durante las semanas 26 y 27, clasificándola, igualmente, como Variante Bajo Monitoreo en el país.

¿Cuáles son los síntomas de la variante “Frankenstein” del COVID?

Expertos consultados por medios argentinos sugieren que la XFG podría provocar dolor de garganta más frecuente e intenso, boca seca, debilidad extrema, erupciones cutáneas e irritaciones, junto con síntomas comunes del COVID-19 como tos y dificultad para respirar.

TE PUEDE INTERESAR: La vacuna rusa contra el cáncer: Estos son los pacientes que recibirán primero la “cura” en 2025 y cómo funciona