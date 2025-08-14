México autoriza vacuna que reduce el riesgo de transmisión del VIH: ¡Un gran paso!

Llegan buenas noticias a México, y es que luego de un buen tiempo, COFEPRIS por fin autorizó el uso de una inyección que previene la transmisión del VIH para mayores de 12 años. Es un paso importante en la medicina actual y te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre este tema.

COFEPRIS autoriza el uso de Apretude, la inyección que previene la transmisión de VIH

La autorización de la inyección Apretude es un gran paso para México. Hasta en días pasados solamente estaba autorizada en Estados Unidos y actúa de forma en que inhibe el virus y previene la infección.

Se administra de forma inyectable y se recomienda una inyección mensual durante los dos primeros meses, para después recibir otra dosis cada dos meses. Esta dirigida a mayores de 12 años que puedan estar en riesgo de contagio.

Esto es un avance médico impresionante para la población mexicana en riesgo, además, se ha demostrado que este tratamiento para prevenir la transmisión del VIH ha sido eficaz también en personas que han sido infectadas por este virus.

No se sabe cuándo comenzará a aplicarse o alguna otra información, sin embargo, se espera que pronto las autoridades correspondientes mencionen y hagan una actualización lo más pronto posible. Esto abre una posibilidad a que llegue otra inyección que cuenta con casi el 100% para la prevención de la transmisión de VIH que es Lenacapavir.

Esta vacuna trabaja de manera diferente a otros tratamientos, al atacar una parte del virus conocida como la cápside viral, la cual lo protege y le permite infectar al cuerpo humano. Con estos avances, México está dando pasos importantes para combatir el VIH de manera más efectiva.

