Gritos y confrontación marcan arranque de sesiones en Congreso; ‘Alito’ llama “narcopolíticos” a Morena y piden su desafuero

El senador Alejandro Moreno junto con legisladores del PRI protestaron con carteles y megáfonos en contra del partido de Morena durante la Sesión del Congreso General. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Este lunes arrancó el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en la apertura de los trabajos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez entregó en la Cámara de Diputados el texto del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La asamblea inició con un quórum de 83 de los 128 senadores y con 341 de los 500 diputados, donde no asistieron todos, pero sí hubo, muchos gritos, insultos, y sombrerazos.

ENTREGA SIN DISCURSOS, PERO COON TENSIÓN EN EL PLENO

La funcionaria fue recibida por una comisión de cortesía encabezada por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.

En su paso hacia la tribuna, Rosa Icela Rodríguez, saludó a los legisladores de la 4T que se arremolinaron muy sonrientes para tomarse una foto con ella, darle un abrazo o simplemente saludarla de mano.

La titular de Segob solo entregó el grueso legajo con el estado que guarda la Nación, en una ceremonia que duró menos de diez minutos.

El aún presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, recibió el informe de manos de Rosa Icela Rodríguez, quien se despidió sin decir una sola palabra.

Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, el Primer Informe de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el pleno de este recinto. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Hasta ahí todo iba bien, bajo un ambiente tranquilo y civilizado, pero el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, encendió los ánimos con un discurso provocador, de hecho, ya había anticipado que daría un fuerte mensaje, y lo hizo, ahora no fueron golpes ni puntapiés, sino insultos al por mayor, fue un discurso demagógico, con gran verborrea, plagado de adjetivos.

Se lanzó contra Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, y casi desgañitándose los llamó repetidamente narcopolíticos, narcodictadores, narcoterroristas y hasta narcocomunistas.

“El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, asesine a los opositores porque no les tenemos miedo, aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón, bola de narco políticos y corruptos que destruyen al país. Quieren aniquilar la naturaleza del voto ciudadano, y se lo decimos a la comunidad internacional, no vamos a permitir que se instaure una narco dictadura, terrorista comunista, aquí en nuestro país, así nos cueste la vida”.

MORENA RESPONDE ENTRE GRITOS DE “DESAFUERO”

En respuesta los morenitas y petistas o interrumpieron varias veces y le gritaron “porro”, porro”, desafuero, desafuero, incluso, algunos le dieron la espalda.

Y otros más le gritaban desde sus curules, “Alito entiende el pueblo no te quiere”, “rata de dos patas” y otras consignas muchos más fuertes “Alito Culero te vas al desafuero”.

En respuesta las priistas le echaron porras y le gritaban “presidente, presidente”.

Al término de su discurso, Alejandro Moreno y varios de los diputados del PRI recorrieron los pasillos de la Cámara de Diputados con pancartas y megáfonos a los que les activaron las alarmas, las sirenas, para hacer ruido y llamar la atención de la prensa.

Luego regresaron al salón de plenos y dijeron que esa mini protesta fue porque los morenistas interrumpieron más de 6 veces a Alejandro Moreno.

Las cosas se tensaron y el líder de los morenistas, Ricardo Monreal que habla poco en el Pleno, desde su curul tuvo que llamar al orden, y le pidió al dirigente priista que no se dejara llevar por el encono, la ira y el rencor.

Y le dejó claro que lejos de haber una dictadura, en México se respetan ampliamente las libertades.

“Particularmente a su dirigente nacional y a todos mis compañeros también les pido respeto para retomar el debate, no vale la pena que nos confrontemos, que hagamos de esta Cámara un escenario de violencia”.

Por lo pronto, este martes, se citó a una sesión al mediodía, pero antes, por la mañana, se buscará destrabar el tema de la renovación de la Mesa Directiva para que el PAN asuma la Presidencia y se apruebe ya la reforma de la presidenta Sheinbaum en materia de extorsión, para combatir el llamado “pago por derecho de piso”.

