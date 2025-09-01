Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Resumen de los Avances de la 4T

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un hito en la historia de México, no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino por la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación (4T). El informe destaca un enfoque humanista, centrado en la justicia social y en la consolidación de un nuevo modelo económico que busca la prosperidad compartida.

Avances legislativos y transformación institucional

El informe subrayó una intensa actividad legislativa, con la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes. Estas medidas, según la presidenta, buscan revertir los efectos del periodo neoliberal y fortalecer los derechos sociales.

Entre las reformas más destacadas se encuentran:

Reforma al Poder Judicial: Una reforma histórica que permitió elecciones libres para ministros, magistrados y jueces, buscando poner fin al nepotismo y la corrupción.

Guardia Nacional: Su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Derechos Sociales: La elevación a rango constitucional de programas de bienestar y el derecho a una vivienda digna para los trabajadores.

Recuperación Energética: Reformas que devuelven a PEMEX y CFE su carácter de empresas del pueblo de México.

Soberanía Nacional: La modificación del artículo 40 para blindar a México contra intervenciones extranjeras, garantizando la independencia y soberanía del país.

Estabilidad económica y bienestar social

Sheinbaum destacó la fortaleza de la economía mexicana, a pesar de un entorno global complejo. Los datos presentados reflejan un panorama optimista:

Crecimiento del PIB: Un crecimiento anual estimado del 1.2%, superando las expectativas pesimistas de organismos internacionales.

Inversión extranjera directa: Un récord de más de 36 mil millones de dólares en el primer semestre.

Reducción de la pobreza: Se destaca la disminución de la pobreza, que pasó del 41.9% al 29.5% de la población, el nivel más bajo en 40 años. La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, también se redujo significativamente, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad en América.

Salario mínimo: Un aumento histórico del 12% en 2025, acumulando un incremento del 135% en términos reales desde 2018.

Programas Sociales y Apoyo al Pueblo

El pilar del gobierno es la política de bienestar, a la que se destinaron 850 mil millones de pesos. Los programas de apoyo llegan de manera directa a 32 millones de familias:

Pensiones: Beneficios para 13 millones de adultos mayores y más de 1.6 millones de personas con discapacidad.

Becas: Ayudas económicas para estudiantes de educación media superior, primaria y universidad.

Nuevos Programas: Se introdujeron la Pensión Mujeres Bienestar, la beca universal para estudiantes de secundaria “Rita Cetina” y la atención médica casa por casa para adultos mayores y personas con discapacidad.

Infraestructura y salud pública

El informe también detalla una ambiciosa agenda en materia de infraestructura y salud:

Salud universal y gratuita: Se ha fortalecido el sistema de salud con la construcción y equipamiento de 31 nuevos hospitales en 2025 y la adquisición de equipo para 300 quirófanos.

Grandes proyectos: Se concluyeron obras emblemáticas como tramos del Tren Maya y carreteras estratégicas, y se inició la construcción del Tren de Carga y otros proyectos ferroviarios y carreteros.

Vivienda digna: Se ha puesto en marcha un plan para construir 1.7 millones de viviendas dignas y otorgar créditos accesibles, liberando a millones de familias de deudas impagables.

Seguridad y paz

En materia de seguridad, se presentó una estrategia integral que ha logrado resultados notables:

Reducción de la violencia: El homicidio doloso ha disminuido un 25% en los primeros once meses de gobierno. Se destaca la reducción significativa de delitos de alto impacto como el robo de vehículos y los feminicidios.

Estrategia “Cero Impunidad”: La reforma constitucional para perseguir la extorsión como delito grave es una de las medidas clave para combatir la impunidad.

El informe concluyó con un mensaje de unidad y confianza en el pueblo mexicano, reiterando el compromiso de Sheinbaum de continuar la transformación con honestidad, valentía y sin descanso.