Periodo ordinario en San Lázaro arranca con más de 30 reformas en agenda

Sergio Gutiérrez Luna, continuará al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por cinco días más

El arranque del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se dio en medio de tensiones, ya que no hubo acuerdo para la renovación de la Mesa Directiva.

Mesa Directiva en disputa

Por ahora, seguirá encabezada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien será el encargado de recibir el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque se prevé que una diputada del PAN asuma la presidencia, el acuerdo se pospuso debido a que Morena rechazó los perfiles propuestos por los panistas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa, confirmó que su bancada impulsa que la Mesa sea encabezada por una mujer.

✅ El presidente de la Mesa Directiva, el diputado @Sergeluna_S, declaró legalmente instalada la #CámaraDeDiputados para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la #LXVILegislatura.



🔗 Los detalles en: https://t.co/A64vu7KMm5 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2025

Te puede interesar: Morena y aliados frenan propuesta del PAN para dirigir Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Reformas prioritarias

Durante este periodo, que se extenderá hasta diciembre, se planea aprobar más de 30 reformas, incluidas cinco de carácter prioritario:

Reforma para tipificar la extorsión como delito grave.

como delito grave. Cuatro reformas vinculadas al Poder Judicial , entre ellas la ley de amparo y la creación de jueces sin rostro.

, entre ellas la ley de amparo y la creación de jueces sin rostro. Iniciativas en aduanas, política de Bienestar, salud y una eventual reforma político-electoral.

Sergio Gutiérrez Luna, continuará al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por cinco días más Ampliar

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que se trata de una “agenda pesada” que busca completar el rediseño judicial y reforzar la seguridad.

Con esta apertura, la Cámara de Diputados perfila un periodo legislativo intenso, marcado por la disputa política y la definición de reformas clave para el país.

Sigue las noticias más recientes en Google News