Nuevo Poder Judicial: Guardia Nacional resguarda toma de protesta de ministros, magistrados y jueces en el Senado; encierran a la prensa

Elementos de la Guardia Nacional resguardan el interior del Senado por la toma de protesta de magistrados,ministros y jueces del Poder Judicial. / Verónica Méndez Borja

Militarizado por la Guardia Nacional por dentro y por fuera, se encuentra el Senado de la República a unas horas de la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces del nuevo Poder Judicial.

Esto, ademas de que a la prensa la van a encerrar en el sótano 2, en una acción inédita de la Cámara Alta para un día tan importante como hoy.

#ReporterosW | Encierran a la prensa y militarizan el @senadomexicano para toma de protesta de nuevos juzgadores.



🔴Más información en https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/DaFzMEkQSR — W Radio México (@WRADIOMexico) September 1, 2025

¿Cómo está desplegada la Guardia Nacional en el Senado?

Desde el sábado se montó un dispositivo de seguridad que abarca calles como Madrid y Paris, además de las avenidas Insurgentes y Reforma, donde se ubica la entrada al recinto.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Los elementos de la Guardia Nacional se apostaron al interior del Senado, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en las afueras con un cerco de seguridad listo para recibir a los 881 nuevos integrantes del Poder Judicial elegidos en junio pasado.

¿A qué hora es la toma de protesta de ministros, magistrados y jueces?

La sesión solemne iniciará a las 7:30 de la noche, los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezados por Hugo Aguilar.

TE PUEDE INTERESAR: Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: los puntos clave que debes saber

Después habrá cuatro rondas más entre magistrados y jueces.

Los representantes de cada bancada podrían hacer un posicionamiento durante la toma de protesta de los jueces, ministros y magistrados del nuevo Poder Judicial en las instalaciones del Senado.

Síguenos en Google News y mantente informado