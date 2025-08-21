¿Departamentos en CDMX a crédito de 2 mil pesos al mes? Esto sabemos

Tener acceso a una vivienda propia en la Ciudad de México siempre es una prioridad y si estás buscando opciones para adquirir o mejorar la tuya, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México cuenta con programas que pueden ayudarte.

Sin embargo, en los últimos días ha circulado información sobre supuestas preventas y programas de cofinanciamiento que ofrecen departamentos con pagos de 2 mil pesos al mes. Aunque suena demasiado bien, el INVI y la Secretaría de Vivienda alertaron que no tienen preventas de departamentos ni esquemas de cofinanciamiento para comprar vivienda.

Además, también aclararon que no realizan ni trámites ni ofrecen créditos a través de redes sociales, páginas externas, agentes inmobiliarios o intermediarios, por lo que recomendaron tener precaución para no caer en este tipo de estafas.

Alerta INVI CDMX y Secretaría de Vivienda por fraudes por supuestas preventas de departamentos y programas de cofinanciamiento para adquirir viviendas en 2025. / INVI CDMX.

¿Qué programas del INVI CDMX están vigentes en 2025?

Lo que sí es verdad es que el INVI tiene diferentes esquemas para apoyar a quienes buscan mejorar o acceder a una vivienda como el programa de Mejoramiento de vivienda, que te permite desde remodelar, ampliar, construir o instalar sistemas sustentables al solicitar un crédito no hipotecario, sin intereses, con mensualidades de acuerdo a tu capacidad de pago y con asesoría incluida.

Así como el de Vivienda en conjunto, un programa que te ofrece un financiamiento en hasta siete modalidades para proyectos habitacionales; y el programa de Vivienda pública en renta, anunciado en julio de 2025, que busca ofrecer planes de renta mensual, aunque este todavía no ha entrado en operación.

