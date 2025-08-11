Vivienda en Conjunto CDMX en 2025: Estas son las 7 modalidades del programa del INVI
El programa ofrece diferentes opciones de financiamiento para proyectos de vivienda
Si ya habías escuchado del programa de Vivienda en Conjunto en la Ciudad de México y te interesa conseguir uno de los financiamientos que ofrece para proyectos de vivienda, pero aún no conoces sus modalidades, aquí te las explicamos de forma sencilla.
Las 7 modalidades del programa Vivienda en Conjunto en CDMX
- Vivienda nueva terminada: Te permite la construcción de vivienda nueva en predios habitacionales con servicios básicos.
- Adquisición y rehabilitación en inmuebles catalogados: Consiste en la compra de vivienda por parte de los ocupantes, con obras de conservación en inmuebles protegidos por el INAH u otros organismos. Puede combinarse con “vivienda nueva” si es necesario conservar parte de la construcción existente.
- Adquisición y rehabilitación en inmuebles no catalogados: Esta modalidad permite la compra y mejoras de vivienda en edificios que no están protegidos, pero requieren obras para garantizar su uso seguro.
- Vivienda progresiva: Permite la construcción individual o multifamiliar por etapas, hasta consolidar el inmueble.
- Adquisición de vivienda: Compra de vivienda nueva o usada a terceros.
- Arrendamiento con opción a compra: renta con contrato que permite adquirir la vivienda al final del plazo, considerando parte de las rentas como pago anticipado.
- Condominio familiar: crédito para cubrir los gastos de constitución del régimen de propiedad en condominio y escriturar las unidades existentes.
Requisitos para acceder al programa
Los requisitos para poder participar en el programa del INVI son:
- Vivir en la Ciudad de México.
- Tener entre 18 y 64 años.
- No ser propietario de vivienda en CDMX.
- Ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo diario (o hasta 8 VSMD en ingresos familiares; si hay un solo ingreso, se considera familiar).
¿Dónde registrarse?
Si ya cuentas con la documentación que puedes revisar en esta nota, debes agendar tu cita en: https://citas.cdmx.gob.mx
La atención es en la Dirección de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, en la alcaldía Iztacalco, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas.
