Resultados Vivienda para el Bienestar 2025: Documentos requeridos si eres seleccionado al programa de la CONAVI

Resultados Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Qué documentos necesito si soy seleccionado al programa de la CONAVI?

La primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar ya tiene resultados. Así como lo lees, la Comisión Nacional de Vivienda publicó la lista de registros validados en la primera fase de agosto de este año con los nombres de las personas preseleccionadas. Pero, ¿qué significa esto? Que quienes aparecen en el listado cumplieron con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos en la convocatoria. Y, aunque es una gran noticia, muchos ahora se preguntan ¿qué sigue ahora?

¿Qué sigue si soy seleccionado al programa de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con las reglas del programa, quienes resultaron preseleccionados serán contactados por personal de la Comisión Nacional de Vivienda o de la Secretaría de Bienestar para programar una visita domiciliaria.

Y mucho ojo porque en esa visita se verificará tu información y te pedirán documentación muy específica.

¿Qué documentos debo presentar si fui seleccionado al programa de vivienda de la CONAVI?

Ten preparados los siguientes papeles:

Acta de nacimiento

Certificado de no propiedad

Carta de no derechohabiente (formato bajo protesta de decir verdad)

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Comprobante de estado civil (acta de nacimiento, constancia de concubinato en caso de ser soltero, o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio)

En su caso, certificado de discapacidad

¿Dónde consultar la lista de resultados de Vivienda para el Bienestar?

Puedes revisar si apareces en la lista de preseleccionados en la página de la Comisión Nacional de Vivienda o picándole aquí.

