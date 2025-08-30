Colima reporta una muerte por rabia humana, es el segundo en agosto de 2025

Los gatos, al igual que los perros, animales silvestres y bovinos, entre otros, pueden transmitir el virus de la rabia a los humanos. / Nina Pearman

La Secretaría de Salud de Colima confirmó un caso de rabia humana, el primero reportado en la entidad desde 1987.

El paciente -un hombre con residencia en Tonila, Jalisco-, fue agredido por un animal no especificado por las autoridades en ese mismo estado, pero acudió a recibir atención médica a Colima, donde lamentablemente falleció.

Apenas el pasado 24 de agosto, se informó en Zacatecas el deceso de una joven por esta misma enfermedad.

¿Cómo se contagió de rabia humana la víctima de Colima?

El paciente con rabia humana fue mordido en Jalisco por un animal a mediados de mayo de este año, pero acudió por atención médica privada al estado de Colima hasta el 7 de agosto.

El hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en el área afectada y acudió al hospital al desarrollar síntomas neurológicos severos.

El 17 de agosto, el paciente fue ingresado en estado crítico al Hospital General Zona 1 del IMSS, donde falleció días después. El caso se adjudica al estado de Jalisco donde ocurrió la agresión que asocia el origen del contagio.

Colima no reportaba rabia humana desde hace décadas

El estado de Colima se mantiene sin casos confirmados de rabia humana en residentes desde el año 1987.

Sin embargo, el virus está presente en todo el país de acuerdo al aviso epidemiológico de enero 2023, por lo que hay que mantener precauciones ante la mordida de un animal, ya que la rabia humana no tiene cura una vez que aparecen los síntomas.

Sin embargo, sí existe un tratamiento post mordedura o exposición que debe aplicarse de inmediato para evitar que la infección lleve a la muerte, por lo que es importante acudir de inmediato por atención médica en caso de una mordedura.

¿Qué es la rabia humana?

La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central, su transmisión ocurre principalmente a través de la mordedura de un animal infectado o mediante el contacto de su saliva con heridas abiertas o mucosas.

En sus primeras etapas, la rabia puede manifestarse con síntomas inespecíficos como:

Fiebre,

Dolor de cabeza,

Malestar general y hormigueo o picazón en la zona de la mordedura.

Cuando la enfermedad avanza, los síntomas son:

Ansiedad,

Dificultad para tragar,

Espasmos musculares,

Alteraciones neurológicas graves

En ausencia de tratamiento oportuno, la muerte.

¿La rabia humana se puede prevenir?

La vacunación oportuna de animales continúa siendo la estrategia preventiva más eficaz para cortar la cadena de transmisión del virus rábico.

Por ello, es importante mantener al día la vacunación antirrábica de sus perros y gatos, así como del ganado y otras especies en riesgo.

En el caso de animales de compañía, la vacuna puede aplicarse desde el primer mes de edad y también en hembras gestantes o lactantes, sin representar ningún peligro para su salud.

