Cae en Colima “Chalamán”, operador del CJNG y familiar de “El Mencho”

La FGR, en coordinación con fuerzas federales, detuvo en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se logró la captura de José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con la dependencia, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar la zona de movilidad del presunto criminal en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

Orden de detención con fines de extradición

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la avenida Benito Juárez, donde elementos federales implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad hasta lograr la captura del señalado.

Contra “Chalamán” existía una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Con este aseguramiento, la FGR destacó que se da un nuevo golpe al CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de México y con fuerte presencia internacional.

