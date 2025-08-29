Internet de la CFE por 95 pesos: Esto es lo que incluye el servicio MiFi y todos los precios de los paquetes en 2025
Hay opciones de hasta 100 GB
Hoy en día es casi imposible hacer cualquier actividad sin internet, ya sea para trabajar, hacer tareas o simplemente pasar el rato en redes sociales, se ha convertido en una herramienta indispensable para todos. Y aunque en el mercado hay muchísimas opciones, aquí te platico de una que quizá te interese.
Se trata de un servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad a través de su dispositivo MiFi, que funciona como un módem portátil; con él puedes conectarte en tu teléfono, computadora o tablet.
¿Qué es el MiFi de la CFE y cuánto cuesta?
El dispositivo MiFi de la CFE tiene un costo de mil 145 pesos, y en ese precio ya viene incluido el módem inalámbrico, un chip para la conexión, 5 GB de internet con vigencia de 30 días y el envío gratuito. Sin embargo, este equipo funciona en modalidad de recarga y puedes mantenerlo activo desde $95 pesos al mes, con planes que se ajustan a lo que necesites.
¿Cuáles son los paquetes de internet de la CFE?
Estos son los paquetes de datos que puedes contratar con tu MiFi de la CFE:
- 5 GB – $95 al mes, $510 por seis meses o $1,010 al año.
- 10 GB – $165 al mes, $915 por seis meses o $1,770 al año.
- 20 GB – $265 al mes, $1,560 por seis meses o $3,025 al año.
- 30 GB – $365 al mes, $2,080 por seis meses o $4,050 al año.
- 50 GB – $450 al mes, $2,600 por seis meses o $5,090 al año.
- 80 GB – $785 al mes, $4,200 por seis meses o $8,180 al año.
- 100 GB – $995 al mes, $5,300 por seis meses o $10,290 al año.
¿Dónde se compra el internet de la CFE?
Todos estos paquetes están disponibles en la página de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, donde también se puede adquirir el equipo MiFi y realizar las recargas.
