Internet de la CFE por 95 pesos: Esto es lo que incluye el servicio MiFi y todos los precios de los paquetes en 2025

El Internet de la CFE por 95 pesos: Esto es lo que incluye el servicio MiFi

Hoy en día es casi imposible hacer cualquier actividad sin internet, ya sea para trabajar, hacer tareas o simplemente pasar el rato en redes sociales, se ha convertido en una herramienta indispensable para todos. Y aunque en el mercado hay muchísimas opciones, aquí te platico de una que quizá te interese.

Se trata de un servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad a través de su dispositivo MiFi, que funciona como un módem portátil; con él puedes conectarte en tu teléfono, computadora o tablet.

¿Qué es el MiFi de la CFE y cuánto cuesta?

El dispositivo MiFi de la CFE tiene un costo de mil 145 pesos, y en ese precio ya viene incluido el módem inalámbrico, un chip para la conexión, 5 GB de internet con vigencia de 30 días y el envío gratuito. Sin embargo, este equipo funciona en modalidad de recarga y puedes mantenerlo activo desde $95 pesos al mes, con planes que se ajustan a lo que necesites.

📄 #Boletín | CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se da a la tarea de conectar a la población ubicada en zonas de difícil acceso de todo el territorio nacional.



🛜 CFE TEIT ofrece alternativas de conexión a precios justos para zonas de difícil acceso.… pic.twitter.com/2Ju7J2DKco — CFEmx (@CFEmx) January 30, 2025

¿Cuáles son los paquetes de internet de la CFE?

Estos son los paquetes de datos que puedes contratar con tu MiFi de la CFE:

5 GB – $95 al mes, $510 por seis meses o $1,010 al año.

10 GB – $165 al mes, $915 por seis meses o $1,770 al año.

20 GB – $265 al mes, $1,560 por seis meses o $3,025 al año.

30 GB – $365 al mes, $2,080 por seis meses o $4,050 al año.

50 GB – $450 al mes, $2,600 por seis meses o $5,090 al año.

80 GB – $785 al mes, $4,200 por seis meses o $8,180 al año.

100 GB – $995 al mes, $5,300 por seis meses o $10,290 al año.

¿Dónde se compra el internet de la CFE?

Todos estos paquetes están disponibles en la página de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, donde también se puede adquirir el equipo MiFi y realizar las recargas.

