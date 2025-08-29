Regreso a Clases SEP 2025: Fecha del primer MEGAPUENTE de septiembre para estudiantes de educación básica

Regreso a Clases SEP 2025: Conoce la fecha del primer MEGAPUENTE de septiembre para estudiantes de educación básica / Paco Navarro

Se acabaron las vacaciones y miles de estudiantes de educación básica arrancarán de lleno el nuevo ciclo escolar este 1 de septiembre. Y aunque el regreso a clases siempre termina siendo pesado, lo bueno es que no tendrán que esperar mucho para disfrutar de un primer descansito: hablamos del primer megapuente del mes.

¿El 16 de septiembre será puente para los estudiantes de la SEP?

Antes de hablar del megapuente, vale aclarar que, a pesar de que el 16 de septiembre es feriado oficial, este año caerá en martes. Esto significa que el lunes 15 se trabaja y se va a clases con total normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: Becas del Bienestar que abren registro en septiembre para preescolar hasta bachillerato

Regreso a clases SEP 2025: Primer Megapuente de septiembre. Ampliar

¿Cuándo es el primer megapuente de septiembre de la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, el primer megapuente del ciclo escolar será el viernes 26 de septiembre debido la primera junta del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria puedan tener libre ese día, para regresar a clases hasta el lunes 29.

Todos los días feriados oficiales durante el ciclo escolar 2025-2026

Lunes 17 de noviembre – Puente por el 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

Jueves 25 de diciembre – Navidad

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Lunes 2 de febrero – Aniversario de la Constitución

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo – Día del Maestro

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a clases SEP: ¿Cuándo es el último día de clases según el nuevo Calendario Escolar 2025-2026?

¿Qué días no hay clases en todo el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP? Ampliar

Puentes por juntas del Consejo Técnico Escolar de la SEP

Además del viernes 26 de septiembre, el calendario tiene otras sesiones de Consejo Técnico Escolar y, por lo tanto, más puentes:

Viernes 31 de octubre

Martes 28 de noviembre

Viernes 30 de enero

Martes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

¿Cuáles son los periodos vacacionales para los alumnos de la SEP?

Durante este ciclo escolar hay dos periodos vacacionales:

Invierno: del lunes 22 de diciembre al viernes 9 de enero.

del lunes 22 de diciembre al viernes 9 de enero. Semana Santa: del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: ¿Cuántos días libres hay en septiembre para estudiantes de educación básica?