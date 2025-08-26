Regreso a clases SEP: ¿Cuándo es el último día de clases según el nuevo calendario escolar 2025-2026?

Empieza septiembre y arrancan las clases, los recreos, las actividades, los juegos, las nuevas materias, nuevos maestros, compañeros, becas del bienestar y, claro, también tareas, proyectos, exámenes, exposiciones y un largo etcétera para los estudiantes de educación básica. Y entonces muchos se preguntan: ¿cuándo termina el ciclo escolar?

Ahora hablamos al respecto.

Calendario SEP 2025-2026: ¿Cuándo termina el Ciclo Escolar?

Desde que se presentó el nuevo calendario de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se detallan todas las fechas importantes desde los días festivos y conmemorativos, hasta los periodos vacacionales y juntas del Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2025-2026 terminará el día miércoles 15 de julio de 2026. Tres días después, el 18 de julio, inicia oficialmente las nuevas vacaciones de verano para todos los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP? Ampliar

¿Cuántos días sin clases hay en septiembre en el nuevo ciclo escolar?

Para quienes no quieren esperar hasta el final del ciclo para descansar, toma en cuenta que septiembre también trae su puentecillo porque durante este mes habrá dos días sin clases para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y, por lo tanto, maestros:

Martes 16 de septiembre, por el Día de la Independencia.

Viernes 26 de septiembre, por la sesión del Consejo Técnico Escolar.

Esto último permite un puente del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, con el regreso a clases el lunes 29.

