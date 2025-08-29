Regreso a clases: Las mejores recomendaciones para recuperar el horario de sueño de los niños

Recomendaciones para recuperar el hábito del sueño en este regreso a clases / Klaus Vedfelt

El regreso a clases siempre implica una serie de ajustes, especialmente en cuanto a los hábitos de sueño de los estudiantes. Las vacaciones modifican sus rutinas y, en muchos casos, afectan sus horarios de descanso. Por ello, las recomendaciones para el regreso a clases son clave para preparar a los niños y adolescentes para un retorno exitoso al aula.

Con más de 670,000 alumnos y alumnas de educación básica estarán regresando a sus estudios el próximo lunes 1 de septiembre, por ende, es crucial que los padres y madres de familia tomen las medidas necesarias para ayudarles a adaptarse de nuevo al horario escolar.

¿Qué recomendaciones seguir para el regreso a clases y recuperar el horario de sueño?

Distintos neurólogos y pediatras, resaltan la importancia de un buen descanso para evitar que el desempeño académico, el estado de ánimo y la concentración de los niños se vean afectados. Una de las principales recomendaciones para el regreso a clases es que los niños duerman lo suficiente.

Para lograrlo, se sugiere que empiecen a acostarse temprano días antes, ajustando su rutina progresivamente durante los últimos días de las vacaciones.

Además, la experta sugiere que dos horas antes de dormir se les retire el acceso a los dispositivos electrónicos, como celulares, tabletas y televisores, para evitar la sobreexposición a la luz, que interfiere en la calidad del sueño. De este modo, los niños podrán relajarse y dormir tranquilamente, recuperando así sus horarios de descanso para el nuevo ciclo escolar.

¿Cómo hacer que los niños vuelvan mejor a las clases?

La transición del descanso durante las vacaciones a la rutina escolar puede ser complicada, especialmente cuando los niños se acuestan tarde. Pues comentan que sus hijos tienen dificultades para conciliar el sueño, incluso quedándose hasta la madrugada. Muchos niños afirman que les cuesta levantarse por las mañanas, pero lo hacen para seguir usando sus celulares.

Para ayudar a los niños a adaptarse mejor al regreso a clases, es importante establecer nuevas rutinas lo más pronto posible. Además de acostarse temprano, se recomienda que los niños se despierten más temprano en los últimos días de vacaciones, lo que les permitirá dormir a una hora más razonable por la noche. Esta práctica no solo mejorará su descanso, sino también su rendimiento académico y su bienestar emocional.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Pediatría, el 40% de los niños y adolescentes en México no duermen lo suficiente, lo que afecta su salud y su capacidad de aprendizaje. Por eso, asegurar que los niños tengan una rutina de sueño adecuada es fundamental para su desarrollo, crecimiento y bienestar general.

