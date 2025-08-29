Laura Itzel Castillo asume presidencia del Senado y pide debate sin odios

La senadora Laura Itzel Castillo tomó protesta como nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Laura Itzel Castillo entró con una serenidad que muchos quisieran, al salón de sesiones donde con 101 votos de la asamblea, se convirtió en la presidenta del Senado de la República en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

A la hija del luchador social Heberto Castillo, la acompañaban algunas otras senadoras que la apoyarán en la mesa directiva como Verónica Camino, Mariela Gutiérrez y la panista Margarita San Miguel.

▶️ La senadora @LauraI_Castillo rinde protesta como presidenta electa de la Mesa Directiva y toma protesta a las senadoras y los senadores integrantes de este órgano de gobierno. pic.twitter.com/2buUl8iNGt — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

¿Cómo rindió protesta Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado?

A Laura Itzel Castillo Juárez se le quebró la voz, no pudo ocultar lo conmovida que estaba en el momento de rendir protesta en el salón de plenos, el silencio fue acompañada de aplausos de todos los senadores.

Ella presidirá la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

En la misma votación, el recién afiliado a Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, fue designado como secretario.

Las vicepresidencias quedaron integradas por Verónica Camino Farjat (Morena), Imelda Margarita SanMiguel Sánchez (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM).

En tanto, las secretarías de la Mesa Directiva serán ocupadas por Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can (Morena); Claudia Edith Anaya Mota (PRI); Lizeth Sánchez García (PT); Gustavo Sánchez Vásquez (PAN); Jasmine María Bugarín Rodríguez (PVEM) y Néstor Camarillo Medina (MC).

📌 Conoce a las senadoras y senadores que integrarán la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura. pic.twitter.com/2w2a4JPINq — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

Antes de asumir formalmente la presidencia, Castillo Juárez recibió muestras de apoyo de legisladoras y legisladores de Morena.

“La presidenta viene de abajo”, expresó la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles, aludiendo a que la hija del histórico luchador social Heberto Castillo ocupaba un escaño en la parte inferior del Salón de Plenos.

Pide “Debate de altura” la nueva presidenta del Senado

En su discurso Laura Itzel Castillo dijo que en adelante “debe haber un debate real y de altura, que con libertad fluyan las ideas, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático”.

La nueva presidenta convocó a las y los senadores a sesión de Congreso General el 1° de septiembre próximo y a la primera sesión del Senado esa noche para la toma de protesta de las personas juzgadoras.

