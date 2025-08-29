Protestan comuneros afuera de casa de Noroña en Tepoztlán

Integrantes de Bienes Comunales de Tepoztlán se manifestaron afuera de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña y anunciaron que iniciarán acciones legales por presuntas irregularidades en la compra del predio.

De acuerdo con Rubén Tapia, vocero de los comuneros, el legislador morenista usufructúa un terreno que no le corresponde, ya que se trata de una propiedad comunal. Explicó que el predio de más de 1,200 metros cuadrados carece de escrituras y, al ser comunal, no puede ser vendido sin la aprobación de la asamblea.

Juicio de restitución

Los comuneros advirtieron que promoverán un juicio de restitución con el objetivo de que Fernández Noroña sea retirado del lugar. Señalaron que el predio no debió ser comercializado y que existe un procedimiento legal que no fue respetado.

Por su parte, el senador aseguró que la casa fue adquirida en 12 millones de pesos, a través de un crédito, versión que no convence a los pobladores, quienes mantienen la protesta en la zona.

