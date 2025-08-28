Noroña sabotea evento del PRI en el Senado

De manera repentina el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ordenó impedir el paso a la Cámara Alta a un grupo de organizaciones sociales que habían sido invitadas por el PRI.

#ReporterosW | El aún presidente del @senadomexicano, @fernandeznorona, ordenó impedir el paso a la Cámara Alta a un grupo de organizaciones sociales que habían sido invitadas por el @PRI_Nacional.



📌Senadores del partido, sentenciaron que se trata de una venganza de Gerardo por… pic.twitter.com/ZPV4uYlyw3 — W Radio México (@WRADIOMexico) August 28, 2025

Noroña cierra acceso al Senado

Aun y cuando ya estaba listo el salón para el evento, Fernández Noroña argumentó que estaba en mantenimiento y por ello no podía llevarse a cabo la reunión.

Los senadores del PRI aseguraron que se trata de una venganza del legislador por lo ocurrido el pasado miércoles durante el cierre de los trabajos legislativos.

Aquí con 350 organizaciones civiles y nos niegan el acceso al Senado de la República. pic.twitter.com/BY1LZ7uVbR — Karla Toledo Zamora (@KarlaToledoZam) August 28, 2025

Sesión extra e inconformidad del PAN

En tanto, aunque la Comisión Permanente ya concluyó sus trabajos, Gerardo Fernández Noroña convocó a una sesión más para este viernes 29 de agosto.

El PRI notificó al presidente del Senado que en lugar de Carolina Viggiano acudiría el senador Alejandro Moreno.

Por su parte, la bancada del PAN, que realiza su sesión plenaria este jueves en Chihuahua, advirtió que dicha sesión ya es ilegal y que no acudirán.

Las y los senadores de Acción Nacional no asistirán mañana a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortan a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores.https://t.co/6rYOYXT0vf — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) August 28, 2025

