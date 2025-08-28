Noroña sabotea evento del PRI en el Senado
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó la entrada a grupos invitados por el PRI y convocó a una sesión extra que ya fue calificada como ilegal.
De manera repentina el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ordenó impedir el paso a la Cámara Alta a un grupo de organizaciones sociales que habían sido invitadas por el PRI.
Noroña cierra acceso al Senado
Aun y cuando ya estaba listo el salón para el evento, Fernández Noroña argumentó que estaba en mantenimiento y por ello no podía llevarse a cabo la reunión.
Los senadores del PRI aseguraron que se trata de una venganza del legislador por lo ocurrido el pasado miércoles durante el cierre de los trabajos legislativos.
Sesión extra e inconformidad del PAN
En tanto, aunque la Comisión Permanente ya concluyó sus trabajos, Gerardo Fernández Noroña convocó a una sesión más para este viernes 29 de agosto.
El PRI notificó al presidente del Senado que en lugar de Carolina Viggiano acudiría el senador Alejandro Moreno.
Por su parte, la bancada del PAN, que realiza su sesión plenaria este jueves en Chihuahua, advirtió que dicha sesión ya es ilegal y que no acudirán.