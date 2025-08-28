Fernández Noroña responsabiliza a Alejandro Moreno tras agresión en el Senado

“Es evidente que la desesperación por haberlos exhibido los lleva a esas agresiones. Ni con todas las cirugías se quita la cara monstruosa que mostró ayer”, señaló Noroña sobre los priistas, panistas y en particular de Alejandro Moreno.

Calificando como “un patán” a Alejandro Moreno, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, lo responsabilizó de cualquier cosa que pueda ocurrirle.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el legislador aseguró que el líder priista “debió ser desaforado hace tiempo y enviado a la cárcel”, y acusó que al final de la sesión Moreno subió acompañado de “seis porros”, diputados que —dijo— “no tenían que estar ahí”.

“Me amenazó de muerte”

Noroña relató que tanto él como su asistente fueron atacados directamente y reconoció el apoyo de Dolores Padierna, quien “se jugó el físico” para ayudarlo a salir de la trifulca.

No tengo responsabilidad de que me golpeen. Los debates políticos se resuelven con acuerdos y batallas parlamentarias, no con seis sujetos golpeándote — Sentenció.

El senador agregó que Moreno lo amenazó de muerte:

Ni víctima, ni mártir, pero si ese tipo me mete un tiro mañana no voy a quedar como culpable. —

Denuncia penal contra Moreno

Fernández Noroña sostuvo que como presidente del Senado no permitirá este tipo de conductas y confirmó que ya presentó denuncias penales.

