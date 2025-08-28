Alejandro Moreno responde a Noroña: “No nos van a callar”

“Hicimos lo correcto, con este momento tenso quedó claro que nos quieren callar”, afirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Hicimos lo correcto, con este momento tenso quedó claro que nos quieren callar”, afirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego del enfrentamiento que protagonizó con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Moreno acusó que la conducta de Noroña responde a “siete años de persecuciones y amenazas”, calificándolo como “grosero, violento, cobarde, corrupto y misógino”, al referirse también al trato hacia la senadora panista Lilly Téllez.

“Noroña es un cobarde”

El dirigente priista recordó otros episodios polémicos, como el caso de la periodista Azucena Uresti, a quien dijo “llevaron a pedir perdón”, y aseguró que “de nuestra parte siempre ha habido prudencia y responsabilidad política”.

Moreno acusó a Morena de impulsar la “degradación política”, al tiempo que criticó a Fernández Noroña por exhibirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con el exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

“Yo hice lo correcto porque la agresión empezó por ellos, el empujón empezó por él. Es un cobarde, están los videos. Muy bravucón como siempre, de patán, de porro, retó a Federico Döring”.

“No nos van a amedrentar”

Finalmente, Moreno recalcó que el PRI y la oposición mantendrán la vía del diálogo y los consensos:

“Los priistas no somos así. México no va a ser Venezuela. No nos van a callar, no nos van a amedrentar, no nos van a echar para atrás”.

