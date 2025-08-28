Rosa Icela Rodríguez llama a “serenar los ánimos” tras confrontación en el Congreso

“Que se serenen los ánimos”, pidió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tras participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, luego de los hechos de violencia registrados en la Comisión Permanente del Congreso.

La funcionaria federal calificó como “inaceptable” la confrontación entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de ese órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña.

Llamado a la paz

“Lo que sí se necesita es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer. Y ahorita lo que tiene que hacer es serenarse los ánimos”, declaró Rodríguez Velázquez.

Reconoció que la conducta exhibida por los legisladores en la sesión ha sido rechazada por todos los sectores, incluidos los del propio oficialismo.

Diálogo con la oposición

Respecto a la relación con las bancadas opositoras, aseguró que se mantiene un diálogo institucional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Sobre los señalamientos de Alejandro Moreno, quien acusó al gobierno de tener “vena autoritaria”, respondió:“Ustedes vieron las imágenes. ¿Qué le puedes agregar a lo que ya vieron? ¿Quién llevó a la persona arriba a enfrentar al presidente de la Permanente? Bueno, están muy claras las cosas”.

Finalmente, reiteró que el gobierno federal privilegia la paz y la tranquilidad:“Es inaceptable la violencia en cualquier término. Somos un gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana”.

