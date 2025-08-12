;

Así funcionan las gotas para presbicia que alivian la vista cansada aprobadas por la FDA

La presbicia suele dificultar el enfoque de objetos cercanos y es común en personas mayores de 45 años

Edgar Herrera López

Un nuevo medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría convertirse en la solución que muchos necesitaban para tratar la presbicia, mejor conocida como vista cansada, la cual suele dificultar el enfoque de objetos cercanos y es bastante común en personas mayores de 45 años.

El fármaco, desarrollado por LENZ Therapeutics, es un colirio que se aplica como gotas para los ojos y que busca aliviar los síntomas de la presbicia.

A diferencia de otros tratamientos oftalmológicos, este colirio reduce suavemente el tamaño de la pupila, lo que permite enfocar con mayor comodidad y nitidez sin forzar los músculos oculares, manteniendo además una buena visión de lejos.

¿Cómo se aplica y cuánto duran sus efectos

Se coloca una gota en cada ojo, se espera un par de minutos y luego se aplica una segunda gota en cada ojo; los efectos pueden durar hasta 10 horas, lo que lo hace una muy buena alternativa para quienes no quieran depender de los clásicos lentes de lectura durante su día a día.

Aunque no es el primer colirio aprobado para esta condición, lo que hace que este medicamento sea mucho mejor es que presenta mejores resultados en cuanto a seguridad. Es decir, no provoca efectos secundarios comunes en otros tratamientos, como pesadez en las cejas u otras molestias.

