Jorge Heras denuncia agresiones por evidenciar abusos de autoridad en Baja California

El periodista Jorge Heras denunció que fue agredido a golpes, cuando estaba a punto de entrar a la cabina en donde hace su programa Ciudad Capital en Mexicali, Baja California.

“Físicamente con una pequeña fractura en la nariz, con dolores en los costados de las costillas adolorido físicamente, pero en resistencia a eso nos dedicamos y es nuestra labor periodística que ha hablado por nosotros en estos 17 años que llevo trabajando… El tema que nos afecta es la seguridad y en el ejercicio periodístico más”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista, Jorge Heras, informó que ha evidenciado una serie de ilegalidades y arbitrariedades de abusos de autoridad por exceso de poder de la Policía Estatal de Baja California dependiente del Gobierno del Estado desde que se militarizo y exigió no solo detengan a quien lo golpeo, sino que también lo hagan con los actores intelectuales “el atentado es a la libertad de expresión y a mí persona”.

Jorge Heras documenta ilegalidades en la Policía Estatal de Baja California

Lo último que han documentado:

La publicación de un audio del teniente coronel Jorge Enrique Medina donde castiga y llama la atención de mandos civiles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías por no saber los rangos militares. Después exigió información sobre lo ocurrido y los obligó a los elementos a firmar una especie de carta confidencial. Un operativo ilegal en dos fraccionamientos exclusivos donde torturaron a agentes estatales y a una elemento de la Fiscalía junto con su esposo frente a su hijo. Una captura de pantalla de grupos internos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana donde ordena el teniente coronel Jorge Enrique Medina a través de una coordinadora de Ensenada y Mexicali den de baja las redes sociales Jorge Heras Periodista, Ciudad Capital y Lindero Norte.

Periodistas en Baja California

El periodista informó que detuvieron a dos de las personas que iban en el vehículo de quienes lo agredieron y pidió resuelvan no solo su caso, sino el de otros comunicadores que han sufrido atentados, así como esclarecer la muerte de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

