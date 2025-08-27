Néstor Camarillo niega ruptura con el PRI y confirma invitación de Clemente Castañeda a MC

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Néstor Camarillo, quien ahora es senador por Movimiento Ciudadano, dijo que se afilió al PRI desde hace 20 años y ahora decidió tomar otro rumbo porque la agenda es la correcta y seguirá construyendo la oposición para que sea una alternativa.

Camarillo informó que lo invitó el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y aseguró que no tuvo ningún problema con el PRI, aunque hubo muchas especulaciones y rumores que lo ligaron a Morena.

“Toda la vida he sido un opositor… No es de mi interés hablar de un partido que me dio cobijo, simplemente llegó el momento, tenía que dejar, tomar un nuevo rumbo, cerrar el ciclo con respeto a toda la militancia de ese partido”.

¡Bienvenido a la fuerza naranja! 🎉



Hoy recibimos con gusto a @NestorCamarillo, el nuevo integrante de la #BancadaNaranja. Juntos, seguiremos trabajando por México con una agenda progresista y con visión de futuro. 💪🧡 pic.twitter.com/bexjhLONnu — Bancada Naranja 🔸S (@BancadaNaranjaS) August 27, 2025

Postura sobre el PRI y Morena

Sobre los comentarios de Alejandro Moreno, comentó que sus participaciones en tribuna han defendido las causas sociales y está convencido de que Morena hace mal las cosas. “Se acerca la reforma electoral, hay que participar, hay que estar en los foros, no voy a abandonar la causa, no voy a abandonar mi sentido opositor”.

Futuro político en Movimiento Ciudadano

Al ser cuestionado sobre si va por alguna candidatura en Movimiento Ciudadano, señaló: “¿A qué poblano no le gustaría dirigir rumbos del estado? Mientras, hay que trabajar en una agenda ciudadana donde vamos a sacar buenas cosas antes que llegue 2030. Antes de que lleguen tiempos políticos me voy a concentrar en el trabajo del Senado”.

