Insuficiente el esfuerzo de la SEP contra el abuso a menores: Mariana Gil

La disculpa por parte de la SEP, encubrimiento y negligencias en el caso de abuso sexual en el Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat"

La directora de la Oficina de la Defensoría de la Infancia, Mariana Gil, advirtió que es un derecho constitucional que las escuelas sean espacios seguros para los menores, y rechazó las declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, quien aseguró que se prepara una semana de protocolos y una disculpa pública por los casos de abuso infantil.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Gil señaló que los casos del Jardín de Niños Marcelino Champagnat y del Andrés Oscoy revelan violencia sexual sistematizada, pues incluso “lavaron la escena del crimen”.

Sentencias y encubrimiento

El caso, iniciado en 2018, acumuló 57 denuncias, de las cuales solo 18 llegaron a sentencia: entre 300 y 400 años de prisión para un maestro de educación física y un técnico pedagógico que, dijo, “ni siquiera debía haber tenido contacto con los niños”.

“De acuerdo con la sentencia judicial, es una deuda que tiene la Fiscalía, porque son más de 13 personas señaladas por los menores”, subrayó.

La especialista recordó que en 2021 advirtieron que la Fiscalía no investigaba los delitos complejos ni los posibles encubrimientos dentro de la SEP:

“Los maestros sabían de estos abusos; la primera familia que denuncia fue enviada a hacer trámite en la SEP, pero esta institución no se puede investigar a sí misma”.

Llamado a nivel nacional

Gil consideró que la sentencia no debió ser necesaria para que la SEP garantizara escuelas seguras con políticas públicas y capacitación docente. “La SEP ha intentado hacer cosas, pero no es suficiente. Esto tiene que aplicarse en los 32 estados”, puntualizó.

