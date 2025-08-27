Gobierno no encubrirá a funcionarios ligados al crimen organizado: Sheinbaum

No habrá encubrimiento de funcionarios que tengan relación con el crimen organizado advierte la presidenta, Claudia Sheinbaum. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El gobierno no encubrirá a nadie, ni funcionarios públicos, militares o políticos que estén relacionados con el crimen organizado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, y si en una investigación saliera una persona - político o funcionario público- vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación”.

Pero, añadió, “no tenemos, en este momento, ninguna prueba, ningún servidor público ni miembro del ejército o de la marina y si se llegara a encontrar, todos los que somos parte del gabinete de seguridad no se va a encubrir a nadie”.

TE PUEDE INTERESAR: La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada es una “mina de oro” para EE.UU.: Eduardo Guerrero.

Sobornos y señalamientos en México

Por segundo día consecutivo, la mandataria fue interrogada en Palacio Nacional sobre las declaraciones hechas por Ismael “el Mayo”, en Estados Unidos, de los sobornos que dio durante años a diversos personajes en México.

La presidenta afirmó “nosotros estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que hasta el momento solo se ha constatado que hay sobornos del crimen organizado hacia policías estatales y municipales .

“Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron de autoridades pero locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo, no las hemos tenido. Si llegara a haber una investigación lo trabajamos con las instituciones correspondientes”.

-¿Funcionarios públicos?, se le cuestionó.-No, al momento no.

-¿Políticos al momento no, pero sigue sin llegar a ver cualquier investigación como siempre con toda transparencia se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña niega vínculos con el narco.

Recursos incautados y destino social

En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que si el gobierno de Estados Unidos incauta recursos a Ismael “El Mayo” Zambada, México pedirá parte de ese dinero que —indicó— se va a destinar a la gente más humilde.

“Si hubiera una incautación de recursos, obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

De igual manera, si hubiera una recuperación de recursos por parte del Gobierno de Estados Unidos, pues sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde", insistió.