La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada es una “mina de oro” para EE.UU.: Eduardo Guerrero

El gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador no colaboró “con la energía necesaria” en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que permitió que Estados Unidos le tendiera una emboscada, ahora representa una mina de oro para Estados Unidos, afirmó el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Guerrero explicó que “El Mayo” acumulaba una carrera criminal de 40 años, y que la emboscada habría ocurrido previa a una reunión en la que Zambada presuntamente buscaba mediar entre el gobernador Rubén Rocha y Nemesio Cuen, exrector de la Universidad de Sinaloa.

Ahí fue cuando lo emboscaron, lo secuestraron y lo llevaron en avioneta a Estados Unidos. Autoridades mexicanas nunca fueron informadas sobre esto. — Aseguró Guerrero.

En #EEUU "nunca pensaron que el hijo de El Chapo iba a ser capaz de tenderle una trampa a #ElMayo" ... Las consecuencias en México "una guerra que encendió la violencia en la capital de Sinaloa, #Culiacán", @laloguerrero.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/D9Qki3DhZP — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 26, 2025

Guerra en Sinaloa y consecuencias

Guerrero señaló que la captura de Zambada provocó una guerra interna en Sinaloa, enfrentando a la familia Guzmán contra la familia Zambada. Este conflicto elevó la tasa de homicidios en 300% en Culiacán y extendió la violencia a otros estados.

Al verse debilitada, la familia Guzmán habría buscado alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que intensificó el nivel de violencia y la disputa criminal en la región.

TE PUEDE INTERESAR: El Cártel de Sinaloa no ha sido aniquilado, se está reconfigurando

Celebración en Estados Unidos

Respecto a la declaración de culpabilidad de “El Mayo” en Estados Unidos, Guerrero apuntó que fue celebrada como un gran triunfo:

Se trata de un objetivo muy grande para ellos. Desde 2020 comenzó la cacería y esto es la culminación de un gran esfuerzo internacional. —

Según el especialista, este acuerdo permitirá a Estados Unidos explotar información de primera mano sobre tratos, pactos y negociaciones con distintos niveles de gobierno, lo que derivará en nuevos golpes al narcotráfico.

Finalmente, Guerrero subrayó que los cárteles mexicanos se han convertido en “grandes monstruos”, con capacidad económica para sobornar, estructuras violentas y presencia en delitos como la extorsión, trata de personas, robo de combustible y minería ilegal, lo que rebasa el control del gobierno mexicano.