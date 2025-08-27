Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por esta razón

Correos de México congeló el envío de paquetería a Estados Unidos por la eliminación de minimis o paquetes de bajo valor sin impuestos. / Correos de México

Correos de México suspenderá el envío postal y de paquetería a Estados Unidos a partir de este 27 de agosto de 2025, en respuesta a la orden ejecutiva 14324 del presidente Donald Trump que elimina los llamados minimis.

¿Por qué Correos de México suspendió sus envíos a EU?

El anuncio se debe a que Estados Unidos dejará de permitir el paso sin impuestos de paquetes con un valor menor a 800 dólares (conocidos como minimis) a partir de este viernes 29 de agosto.

Con este cambio, pagarán aranceles todos los paquetes que entren a territorios estadounidense sin importar su valor, contenido o país de origen.

Los minimis o exención de impuestos a paquetes de bajo valor, se establecieron en Estados Unidos en 1938 sobre artículos importados con valor de un dólar. En 2015, la cifra se estableció en 800 dólares.

De acuerdo con la agencia de logística Flexport, el 60% de los paquetes recibidos en territorio estadounidense en 2024 tuvieron su origen en China y Hong Kong.

¿Cuántos países frenaron envíos a Estados Unidos?

La agencia postal de la ONU reportó que 25 países ya suspendieron su envío de paquetes ante la incertidumbre de los aranceles que busca imponer el presidente Trump.

Entre las naciones que ya hicieron este anuncio se encuentran España, Alemania, Bélgica, Australia, Japón, Suiza, e India.

