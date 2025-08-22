ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza; señala a Israel de usarla como “arma de guerra”

ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza; acusa a Israel de usarla como “arma de guerra”. / Anadolu

Este viernes, la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente hambruna en Gaza, luego de los resultados del análisis de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), cuyo informe, además, advierte que la hambruna se extenderá en las próximas semanas desde la gobernación de Gaza hasta las ciudades de Deir al-Balah y Khan Younis, ambas ubicadas en la Franja.

De acuerdo con el secretario general, António Guterres, la crisis “no tiene que ver con la comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”.

El gobierno israelí rechazó el informe y justificó que “los únicos que pasan hambre en Gaza son los rehenes”; calificó como una “mentira descarada” el reporte del IPC, respaldado por la ONU, y acusó que se trataba de un documento “adaptado a la falsa campaña de Hamás” con el objetivo de “manchar a Israel con mentiras”.

The IPC just published a tailor-made report to fit Hamas’s fake campaign.

They twisted their own rules, lowered famine thresholds, and ignored death-rate criteria — all to smear Israel with lies. pic.twitter.com/7zB859KQ2z — Israel ישראל (@Israel) August 22, 2025

Por su parte, la ONU advirtió que para finales de septiembre más de 640 mil personas enfrentarán niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en toda la Franja de Gaza.

En tanto, Tom Fletcher, coordinador de Asuntos Humanitarios del organismo, señaló que los alimentos se han estado acumulando en las fronteras debido a la “obstrucción sistemática de Israel”, y agregó que se trata de “una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra”.

De acuerdo con el IPC, esta es la primera vez que se declara oficialmente hambruna en Medio Oriente, tras documentar el grave deterioro desde el inicio del conflicto y el análisis sobre la inseguridad alimentaria extrema y la desnutrición en la zona.

