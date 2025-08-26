Despide Donald Trump a Lisa Cook

El presidente, Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés), Lisa Cook.

A través de una carta publicada en la red de Truth Social el mandatario estadounidense dio a conocer su decisión, misma que tomó luego de las acusaciones en contra de ésta por fraude hipotecario.

Recordemos que apenas en días pasados, esta información la dio a conocer Bill Pulte, quien fue nombrado por Donald Trump como titular de la Agencia reguladora de temas hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac.

¿Cuál es la trayectoria de Lisa Cook?

Es integrante de la Junta de Gobernadores, misma que integran 7 miembros, quienes a lado de cinco de los doce Presindetes d elos Bancos de la reserva forman parte del Comité Federal de Mercado Abierto, quienes se encargan de fijar las tasas de interés.

Fue el presidente, Joe Biden quien la nombró con este cargo en 2022 y es la primera mujer de color integrante de la junta, misma que permanecreía en este cargo hasta el 2038.

Para muchos, lo anterior sólo es un pretexto para que Donald Trump pueda poner en este cargo a alguna persona fiel a él.