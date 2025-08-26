Situación en Gaza no es un conflicto es un genocidio: Laila Porras Musalem

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la escritora y periodista en Medio Oriente, Laila Porras Musalem dijo que la situación actual en Gaza no es un conflicto es un genocidio, hay gran impunidad por parte de la comunidad internacional, “cada día aumenta el grado de barbarie”.

“Llegamos a un genocidio abierto, un urbicidio, la destrucción del ambiente urbano, culturicidio, han estado destruyendo sitios religiosos, universidades, escuelas, ecocidio, arrancan árboles, echan fosforo blanco, es una etapa muy triste y muy sombría de la inmunidad total que goza Israel”.

Impunidad de Israel y asimetría de fuerzas

Porras Musalem comentó que Israel tiene impunidad por la asimetría tan grande en las fuerzas económicas, militares y diplomáticas, “desgraciadamente tiene gran aceptación de la guerra” ante su población, los israelíes apoyan por la limpieza étnica; aunque se han visto manifestaciones en contra en varias partes del mundo.

“Netanyahu, aunque tiene de mandato el arresto de la Corte Penal Internacional puede llegar en Washington y presentarse al Congreso a recibir aplausos porque el genocidio cuenta con el respaldo de la gran potencia mundial y de otros países”.

Futuro incierto y posibles soluciones

La escritora y experta en Medio Oriente señaló que es difícil saber lo que va a pasar, el futuro es incierto y va a depender de la correlación de fuerzas de la sociedad civil, “puedes matar a todo el mundo, pero jamás la idea de la libertad y de la justicia, esto no puede continuar, sería bueno se acabara, pudiera haber una salida diplomática, una creación de dos estados”, concluyó.

