México se suma a denuncia por hambruna en Gaza y urge ayuda humanitaria

ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza; acusa a Israel de usarla como “arma de guerra”. / Anadolu

“La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, indicó la Cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a nombre del gobierno de México, se adhirió este domingo a la denuncia de hambruna en Gaza por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Llamado urgente por ayuda humanitaria

A través de redes sociales, la Cancillería urgió el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada.

“Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la @SRE_mx se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz”, agregó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su llamado urgente a la paz. Ampliar

México respalda llamado internacional

En la red social X la dependencia enfatizó que la hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato.

ahz.

