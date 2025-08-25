Ataque a hospital de Gaza deja 15 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas

Israel atacó el hospital Nasser y deja 15 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas. / Anadolu

Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC), así como Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters) y Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), son los nombres de los cuatro periodistas en Gaza que perdieron la vida junto con otras 11 personas durante el ataque perpetrado por Israel al hospital Nasser.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Gaza, entre los heridos se encuentra también un camarógrafo de la agencia Reuters.

Al Jazeera confirma asesinato de su camarógrafo

La televisora catarí Al Jazeera confirmó el asesinato de su camarógrafo Mohammad Salama, quien habría muerto durante el ataque israelí del 25 de agosto.

El hecho generó condena internacional y reavivó la exigencia de mayor protección para los reporteros en zonas de guerra.

Más de 200 periodistas muertos en el conflicto

El conflicto en Gaza, que inició en octubre de 2023, ha dejado a la fecha más de 200 periodistas muertos, al menos la mitad de ellos mientras realizaban actividades propias de su profesión.

Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa han reiterado su llamado a respetar la labor informativa y garantizar la seguridad de los comunicadores en la zona de conflicto.

