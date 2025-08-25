Beca Benito Juárez Bachillerato 2025: Documentos que piden para registrarse en línea y recibir mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2025: Para registrarte al programa necesitas que todos tus documentos estén en formato PDF o JPG.

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, también arrancan los procesos para inscribirse a distintos programas y becas del Bienestar. En otras ocasiones ya hemos hablado de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, pero ahora toca revisar la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior, donde recientemente se dieron a conocer los documentos que necesitarás para hacer tu registro.

¿Cuáles son los documentos para hacer el registro en línea a la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, estos son los documentos que tendrás que tener listos y a la mano:

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Identificación oficial vigente de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de que seas menor de edad).

Toma en cuenta que todos estos documentos deberán estar en formato PDF o JPG, ya que después tendrás que subirlos a la plataforma de registro del programa.

¿Cuándo abre el registro a la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior?

Hasta ahora no se ha dado a conocer la fecha en la que abrirá el registro ni la plataforma donde se llevará a cabo, pero ya se adelantó que el proceso será completamente en línea. Sin embargo, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles al respecto para que puedas realizar tu proceso para recibir el apoyo económico.

¿Cuánto dinero da la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con los programas del Bienestar, la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior es un apoyo universal, es decir, es para todas y todos los estudiantes inscritos en preparatorias o bachilleratos públicos del país, cuyo monto es de mil 900 pesos bimestrales por beneficiario

