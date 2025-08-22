Ricardo Monreal califica como histórica, amena y respetuosa reunión entre coordinadores parlamentarios con Rosa Icela Rodríguez

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó de histórica y de alto nivel político la reunión entre los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Consideró que este tipo de encuentros son indispensables para fortalecer la democracia en México, pues siempre resulta positivo el diálogo con todos los partidos y fracciones parlamentarias.

“Fue una reunión amena de más o menos una hora y media. Hablaron todos los coordinadores y la coordinadora de los grupos parlamentarios y, obviamente, la secretaria de Gobernación, que ni siquiera llevaba un documento elaborado. Fue una charla informal, interesante, porque este ejercicio de conversaciones debe existir. Además, ella es la responsable de la política interna y de tener esa relación con los partidos y las fracciones parlamentarias”, dijo.

Reunión con Gobernación fortalece la democracia

El legislador zacatecano aseguró que el encuentro fue amable, sin insultos, con civilidad democrática, en el que surgieron diversos temas de la agenda legislativa.

“Estos encuentros fortalecen la democracia, conducen la institucionalidad del país, escucharnos, no insultarnos, es un ejercicio civilizado y respetuoso. Creo que sí es indispensable este tipo de reuniones, es parte de la democracia escuchar a los que piensan distinto a ti”, señaló Ricardo Monreal.

Extorsión, tema prioritario en la agenda legislativa

El coordinador de Morena adelantó que uno de los temas prioritarios que se abordarán en los primeros días del próximo periodo ordinario, en septiembre, será la ley para combatir la extorsión, un asunto en el que existe coincidencia entre los grupos parlamentarios y el gobierno federal.

