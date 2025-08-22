“Lo Hecho en México está Mejor Hecho”; Secretaría de Economía y CCE lanzan campaña

Al señalar que ningún país le compra más a Estados Unidos que México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presumió que ni China tiene ese nivel de intercambio y aún así “nos vemos a nosotros mismos menos de lo que somos”.

Al encabezar el lanzamiento de la campaña “Lo Hecho en México está Mejor Hecho”, un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ebrard aseguró que somos una nación poderosa.

“Entonces, el primer paso para que lleguemos muy lejos en esta nueva etapa del país es tener conciencia de quiénes somos, tener claro qué producimos, cuáles son nuestras empresas, por qué hemos tenido éxito, somos especialistas en qué nos falta, pero si yo ahorita les paso un papelito y les digo, pónganme en un párrafo de qué hacemos bien y por qué nuestra economía es exitosa y compleja, no sabemos tanto”. — Marcelo Ebrard

México avanza en economía global y Harvard lo reconoce

Sin embargo, el funcionario reconoció que el país no está exento de dificultades, aunque reprochó a la prensa que no se haya mencionado que México subió tres lugares en el reporte de Harvard, que califica a las mejores economías del mundo.

“No estoy diciendo que no tengamos dificultades, todos tenemos. Pero además de lo que vi en el reporte de Harvard, escalamos tres posiciones y no he visto ninguna nota en México que diga que hemos tenido éxito en algún momento. ¿A usted sí? ¿Quién estaba al tanto de eso? Subimos tres lugares”. — Marcelo Ebrard

Por su parte, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, recordó que el consumo interno representa aproximadamente el 70% del PIB y que la industria manufacturera mexicana equivale al 21.7% del PIB.

Felicito al CCE por la campaña “Lo Hecho en México está mejor Hecho “ pic.twitter.com/zUxNh2i6MV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 22, 2025

“Esta campaña refleja nuestra convicción de que la unidad es el mejor camino para que el país siga creciendo. Las empresas mexicanas son protagonistas del desarrollo nacional con esta campaña. No buscamos solamente presencia de marca, buscamos reforzar la identidad de lo hecho en México y demostrar que la competitividad del país está sustentada en la calidad de nuestras empresas y de nuestros trabajadores”.

CCE y empresarios respaldan “Lo Hecho en México”

Al fortalecer el consumo interno, se potencia la atracción de inversión extranjera, pues los capitales globales buscan destinos seguros con mercados dinámicos, talento probado y productos que compiten a nivel mundial.

La Secretaría de Economía, junto al @cceoficialmx, que preside @fcervantes5, reafirma su compromiso con el impulso a lo #HechoEnMéxico.



El secretario @m_ebrard destacó la importancia de esta alianza para fortalecer la innovación, la inversión y el crecimiento de nuestro país. pic.twitter.com/FV8U3wzSAu — Economía México (@SE_mx) August 22, 2025

En su oportunidad, el presidente del Consejo de la Comunicación, Armando Paredes, destacó que esta campaña es una muestra de la unión entre gobierno y sector empresarial:

“El lanzamiento de la campaña Lo Hecho en México está Mejor Hecho, cobra especial relevancia. En el Consejo de la Comunicación estamos convencidos de que el papel de las y los empresarios y colaboradores es fundamental para hacer frente a los retos económicos del país. Las empresas, además de crear 8 de cada 10 empleos, generan inversión, desarrollo y sobre todo una mejor calidad de vida para las familias”. — Armando Paredes

Tras la ceremonia, en entrevista sobre su viaje a Washington, Marcelo Ebrard relató que se reunió con representantes comerciales y autoridades de Estados Unidos.

“El día de ayer tuve tres reuniones. La primera fue con la FDA. Después con el embajador Jamieson Greer y su equipo de USTR. Y finalmente con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Ludnick. Hay una muy cordial relación, estamos revisando muchos temas. Yo creo que el trato que México está recibiendo es hasta cálido en la forma en que nos están tratando”.

Síguenos en Google News y mantente informado