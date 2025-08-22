Retira CiBanco demanda contra el Departamento del Tesoro de EU

La institución financiera CIBanco decidió retirar la demanda presentada contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivada de las sanciones impuestas en su contra por supuestamente permitir operaciones de lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.

El banco había acusado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones abusivas e ilegales, argumentando que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos.

Ajuste en sanciones de FinCEN

El desistimiento voluntario se da después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitiera, el 19 de agosto de 2025, una nueva orden que enmendó la prohibición impuesta desde el 25 de junio. La medida, que ya había sido modificada el 11 de julio, extendió la fecha de entrada en vigor hasta el 20 de octubre de 2025, dando margen a la institución para reorganizar sus operaciones.

CIBanco había advertido que su exclusión del sistema financiero estadounidense representaba un riesgo de colapso inminente, con afectaciones a millones de clientes y la pérdida de al menos tres mil empleos en México.

La vía legal en EE.UU.

La Corte del Distrito de Columbia había instruido a los demandados —entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Besent— a presentar argumentos en contra de CIBanco. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, la institución bancaria presentó su desistimiento oficial.