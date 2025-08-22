Regreso a clases pone en aprietos a padres de familia por altos gastos

Prácticamente ya estamos despidiendo las vacaciones de verano, y con ello millones de padres de familia y de estudiantes se preparan para el nuevo ciclo escolar 2025 que arranca el próximo 1 de septiembre.

En el centro histórico de la Ciudad de México, las calles de Mesones, El Carmen, República del Salvador, están abarrotadas de útiles escolares. El río de gente va entre libretas, colores, mochilas, sacapuntas, plumones, pegatinas, carpetas, juego de geometría, plumas, lápices, borradores y libros.

Padres de familia con listas en mano, calculadora, tronándose los dedos y haciendo cuentas para alcanzar a comprar lo más que se pueda entre mochilas, uniformes, útiles, zapatos y tenis.

Los precios de los útiles escolares se incremenrtaron / Philippe Lissac Ampliar

Altos costos en útiles y uniformes escolares

El señor Manuel tiene tres niñas en primaria y calcula gastar mil pesos por cada una sólo en los útiles, aparte se tiene el gasto de zapatos y uniformes.

“Hay que hacer una ahorro desde antes”.

La señora Amalia Durán anduvo buscando y encontró mochilas escolares desde 250 pesos, pero si la criatura quiere su mochila de algún personaje del momento, ya sea capibara, Mario Bros, Tralalero Tralala, Chimpanzini bananini, Tun Tun Sahur, de los Brainrot o algún superhéroe, la cosa se va al cielo: mil 700 pesos sólo la mochila.

#ReporterosW | Regreso a clases pone en aprietos a padres de familia. “El caminito a la escuela, cada vez más caro”, dicen.



📹La crónica de #VeroMéndez.

🔴https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/0ZtBeu2ZPq — W Radio México (@WRADIOMexico) August 22, 2025

El entusiasmo de volver a clases de algunos niños no tiene límite ni precio, tampoco se puede ocultar, como la pequeña Lizet que ya quiere encontrarse con sus compañeros y hacer nuevos amigos.

Ella iba con su papá a comprar sus útiles, quiere libretas nuevas, enumerar las hojas, ponerle margen y estrenar unos tenis.

“Uno como sea, pero las criaturas”, dijo el señor Francisco, cuyo hijo se va a primero de bachillerato y le calcula gastar de entrada cinco mil pesos entre útiles y ropa.

Padres de familia acudieron a comprar la lista de útiles escolares en el Centro Histórico. Ampliar

El señor Fabián González se ‘fue para atrás’ nada más de comprar una lonchera de 250 pesos, ahora sí que hasta dijo: “me sale más caro el caldo que las albóndigas”.

Ferias escolares y apoyos no alcanzan

Aunque hay apoyo con los vales que dan en las escuelas públicas para útiles y uniformes, la realidad es que no hay dinero que alcance, expresó la señora Verónica Rivera.

También se han instalado ferias de útiles y calzado en diferentes alcaldías para alivianar el gasto del nuevo año escolar.

Se instalaron ferias de útiles escolares Ampliar

Entre tres mil y 15 mil pesos puede costar el regreso a clases por cada estudiante. La señora Angélica nos contó que, en su caso, su hijo ingresa a sexto de primaria en un colegio particular y eso implica un desembolso inicial de hasta 15 mil pesos.

No hay plazo que no se cumpla: ya sea en escuela pública o privada el regreso a clases es inminente.

