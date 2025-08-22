MC prepara su propia reforma electoral: Ivonne Ortega

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la líder de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, informó que no son parte de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, ya que trabajan en su propia iniciativa.

Explicó que buscan plantear la posibilidad de realizar foros y parlamentos en la Cámara de Diputados: “no reconocemos esa figura”, dijo, y agregó que están a favor de que se modifique el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Seguramente por eso Movimiento Ciudadano no va a participar en ninguna convocatoria que pueda hacer esa Comisión, no la reconocemos como agente legal que pueda actuar, a la secretaria de Gobernación sí porque tiene vínculo con los partidos, la política interior y el legislativo, nosotros no acudiremos, estaremos pendiente de la iniciativa, de lo que ellos puedan tener, que es lo que vemos igual nosotros, aunque nosotros preparamos la nuestra”.

MC prepara su iniciativa para la reforma electoral

La líder de los diputados de MC señaló que, en la reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y los coordinadores parlamentarios sí hubo un diálogo, aunque destacó que será complicado que la Comisión Presidencia para la reforma electoral pueda lograr consensos incluso con aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

“La relación del Legislativo y el Ejecutivo lo dice, la ley es la Secretaría de Gobernación, nosotros no tenemos por qué estar acordando con un Comité recién formado”, expresó Ortega.

Agregó que fue la primera vez que Rosa Icela los convocó y demostró buena voluntad, al tiempo que MC planteó sus prioridades legislativas, como el aumento al salario de los trabajadores del Estado, que aún no ha sido publicado por el Senado.

Está tarde junto a los coordinadores de los grupos parlamentarios nos reunimos con la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_; tratamos diversos temas de cara al arranque del próximo periodo de sesiones en la @Mx_Diputados.



Como Coordinadora de la #BancadaNaranja le hice saber que… pic.twitter.com/jPDubAr2GD — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 22, 2025

Críticas al INE por caso Pío López Obrador

Sobre la exoneración del INE a Pío López Obrador tras recibir dinero en efectivo, Ortega calificó el hecho como “muy lamentable”, al considerarlo una violación a la ley.

“Hoy pareciera que el INE dio permiso para matar, poder hacer lo que quieran, ya está validado”, concluyó la legisladora.

