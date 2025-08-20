Vivienda Bienestar con Conavi: Fecha del último día para registrarse a la primera etapa del programa en agosto 2025

Vivienda Bienestar: Fecha del último día para registrarse al programa de Conavi en agosto 2025

Si todavía no has hecho tu registro al programa Vivienda para el Bienestar, es mejor que te apures, porque quedan pocos días para que cierre la primera fase de inscripciones.

De acuerdo con el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, el registro de esta primera etapa concluirá el sábado 23 de agosto, en la que se contempla la asignación de 20 mil 99 viviendas. Así que, si aún no te lanzas a tu módulo más cercano, aquí te dejamos todo lo que necesitas para completar el trámite sin perder más tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Para poder inscribirte, solo necesitas llevar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

¿En dónde están los módulos de registro?

En esta primera etapa se instalaron 58 módulos en 20 estados y 51 municipios. Puedes consultar las sedes que te corresponde o la más cercana en el mapa interactivo de la Comisión Nacional de Vivienda, donde aparecen la ubicación exacta, las referencias y otros detalles:

Mapa interactivo de módulos de registro

Los estados donde ya están los módulos son: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

¿Cuáles son los horarios de atención?

El horario general es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, pero es mejor que se revises el mapa interactivo, ya que ahí vienen los horarios específicos por entidad.

¿A quiénes se les dará prioridad en el programa?

El programa está dirigido principalmente a:

Mujeres jefas de hogar.

Personas adultas mayores.

Población indígena.

Personas con discapacidad.

Así como personas que habitan en zonas prioritarias, es decir, lugares con rezago habitacional, falta de servicios básicos, inseguridad o carencias sociales.

¿Dónde se publicarán los resultados del registro?

La primera lista de personas preseleccionadas se dará a conocer en la página de la Conavi y en lugares estratégicos dentro de cada polígono de atención, es decir, en las mismas zonas donde se hicieron los registros.

